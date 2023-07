Tony Bennett, dernier crooner américain, est mort à l'âge de 96 ans

Il était l'un des derniers crooners américains et l'une des dernières voix du jazz du XXe siècle : le chanteur Tony Bennett s'est éteint à l'âge de 96 ans, ce vendredi 21 juillet, annonce son agent, repris par l'AFP. Atteint d'Alzheimer, le chanteur italo-américain, originaire de New-York, avait commencé sa carrière en 1949.

Avec plus de 70 albums et 20 Grammy Awards à son actif, Tony Bennett s'était rapidement imposé comme un artiste populaire par excellence, collaborant avec un panel varié de grands noms de la chanson, de Franck Sinatra à Céline Dion, en passant par Steve Wonder, Sting, Phil Collins, Barbra Streisand, Elton John, Amy Winehouse et plus récemment Lady Gaga.

Peintre à succès, en plus de son activité de star de la musique, le chanteur s'est également illustré au cinéma dans quelques petits rôles, apparaissant notamment dans les comédies Mafia Blues, aux côtés de Billy Cristal et Robert De Niro, et Bruce Tout-Puissant, avec Jim Carrey et Morgan Freeman.

Resté actif tardivement - son dernier album Love For Sale avec Lady Gaga date de 2021 -, Tony Bennett figurait dans le Livre Guinness des records, pour avoir battu le "plus long temps entre la sortie d'un enregistrement original et un ré-enregistrement du même single du même artiste" - 68 ans et 342 jours, avec le titre Fascinating Rhythm.

Il laisse derrière lui quatre enfants : Danny Bennett, Antonia Bennett, Dae Bennett, et Joanna Bennett.

