“The Voice 2022” : qui est Nour, la grande gagnante de la saison 11 ?

Nour est la plus jeune gagnante de l'histoire de The Voice

À peine lycéenne, Nour Brousse est déjà dans l'histoire de The Voice. La jeune adolescente de seulement 16 ans, dans l'équipe de Florent Pagny, a conquis le public du célèbre télé-crochet sur TF1, qui l'a déclarée gagnante ce samedi 21 mai lors de la grande finale en prime time à 21h. Elle devient la plus jeune lauréate en plus de 10 ans d'émission.

Originaire de la région parisienne, née à Versailles d'un papa marocain et d'une mère française, Nour n'en n'était pourtant pas à son premier coup d'essai puisqu'il y a 3 ans, elle a participé à la version Kids de The Voice alors qu'elle était âgée de 13 ans. Membre de l’équipe de Soprano, l'aventure s’était stoppée lors des battles.

Il faut dire Nour a grandi dans un environnement musical. Sa maman étant saxophoniste, elle commence à la faire chanter dès l'âge de 4 ans. Pour préparer la finale, cette élève de Première a décidé d'arrêter le lycée afin de se consacrer durant les deux semaines restantes de cours à la dernière marche du concours. Un choix qui s'est avéré payant, mais tout reste à faire pour la jeune femme qui doit maintenant s'imposer dans le paysage musical français, où bon nombre de gagnants de télé-crochets n'ont pas réussi à enchaîner après leur succès.

