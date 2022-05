"The Voice" : l'élimination de Sonia face à Caroline enflamme Twitter

C'est une élimination qui ne passe pas. Samedi 7 mai, TF1 diffusait un nouvel épisode de sa célèbre émission The Voice. Un numéro consacré aux "Super Cross Battles", lors desquels les candidats se sont affrontés, par deux, sur une chanson de leur choix. Sonia, de l'équipe de Florent Pagny, a alors fait face à Caroline Costa, une des candidates de Marc Lavoine.

La première, âgée de 16 ans, a scotché l'ensemble du jury et du public en interprétant I Will always love you de Whitney Houston. "Tu es un prodige", lui a d'ailleurs glissé Florent Pagny alors qu'elle quittait la scène. Cela n'a cependant pas suffit pour atteindre la prochaine marche de la compétition. Sonia a été finalement éliminée par le public, qui a préféré la prestation de Caroline Costa, sur Listen de Beyonce, à 62,4%.

"J'ai perdu une belle guerrière, c'est dommage", a réagi l'interprète de Ma Liberté de penser après l'annonce des résultats, qui a également surpris les autres coachs. "Je n'y croyais pas", a lâché Marc Lavoine à son confrère. "C'est l'introduction de la star que tu vas être", a quant à elle affirmé Amel Bent à la jeune fille, forcément déçue de ne pas aller plus loin.

Mais ce résultat n'a pas seulement créé la surprise sur le plateau : sur Twitter, les internautes ont largement exprimé leur mécontentement. "J'aime tellement Caroline, mais juste pour le fait qu’elle ait déjà eu une carrière Sonia méritait d’aller au bout", a réagi une jeune femme dans un tweet. "Caroline a été sauvée parce que c'est Caroline Costa", a commenté, plus amère, une autre utilisatrice du réseau social. "On peut garder Caroline ET Sonia ? Genre exceptionnellement ?", a demandé un autre internaute.

Les dix candidats se retrouveront samedi 14 mai pour les demi-finales et tenteront de gravir une marche supplémentaire vers la victoire.

