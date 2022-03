Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters, meurt à l'âge de 50 ans

Le batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, est mort, a annoncé le fameux groupe américain de rock dans un communiqué publié sur leur compte Twitter dans la nuit de vendredi à samedi.

"La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins", écrit le groupe de Dave Grohl, l'ex-batteur de Nirvana, sans préciser la cause ni les circonstances du décès.

Le groupe, l'un des groupes de rock alternatif les plus influents et encensés par la critique, devait jouer ce vendredi à Bogota, capitale de la Colombie, à l'occasion du Festival Estéreo Picnic. "Son esprit musical et son rire contagieux resteront à jamais gravés dans notre mémoire à tous", ajoute le communiqué à propos de Hawkins, âgé de 50 ans.

Taylor faisait partie des Foo Fighters depuis 1997, jouant des percussions sur certains de leurs plus grands succès, notamment "Learn to Fly" et "Best of You". Il avait auparavant joué de la batterie pour la chanteuse indépendante canadienne Alanis Morissette.