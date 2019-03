publié le 23/03/2019 à 15:10

"Tout cela s'est décidé aux obsèques d'Yvette Horner.", explique Christian Laborde à l'origine de ces "Nougaresques". "Le maire de Tarbes m'a dit que nous devions faire quelque chose ici, de populaire et de chaleureux. Je lui ai proposé Claude Nougaro et je me suis dit que, dans le cadre du printemps des poètes, on pouvait faire vivre la poésie de Nougaro et la faire vivre dans la ville", ajoute-t-il.



Pour l'écrivain, l’œuvre du chanteur toulousain s'inscrit parfaitement dans le décor de la ville de Tarbes. "L'élément essentiel des chansons de Nougaro c'est qu'elles ont toujours un décor urbain. Eh bien sur les trottoirs de Tarbes, on peut lire les mots de Nougaro qui sont écrits au pochoir. Les Tarbais et les Tarbaises marchent sur les mots de Nougaro.", poursuit Christian Laborde.

L'objectif de ces "Nougaresques" : faire oublier le quotidien. "Sur les flancs des bus, il y a les mots de Nougaro qui sont inscrits. Et dans ces bus, je monte et je leur parle de Nougaro. Je leur dit Le coq et la pendule, je leur récite Toulouse, Cécile ma fille et dans le bus, ils oublient le quotidien. Ils venaient pour faire le plein de course, ils font le plein de mots", raconte avec ferveur l'écrivain.