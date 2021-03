"Say It Ain't So Joe" interprété par Roger Daltrey, le chanteur des Who

"Say It Ain't So Joe", le titre emblématique de Murray Head, interprété par Roger Daltrey, le chanteur des Who !

publié le 23/03/2021 à 11:30

Un peu de rock’n’roll ce matin… Il y a 45 ans, le chanteur anglais Murray Head n’en revenait pas : sa chanson Say It Ain’t So Joe était devenue en quelques mois un tube phénoménal. On l’avait entendu tout l’été, c’était le slow incontournable, tout le monde croyait que c’était une chanson d’amour, alors que, pas du tout : c’était une chanson coup de gueule.

Murray Head a écrit Say It Ain’t So (qu’on peut traduire par Dis-moi que ce n’est pas vrai) après avoir vu à la télé un documentaire sur le scandale du Watergate : des Américains interrogés, refusaient de croire que Nixon avait menti… À l’époque, un autre chanteur anglais, une des plus grandes voix du rock, enregistrait son troisième album solo à Paris, et il entendait ce morceau partout. Cet artiste, c’est Roger Daltrey, le chanteur des Who, qui a tellement aimé le titre de Murray Head, qu’il en a fait une reprise…

Roger Daltrey, accompagné dans cette reprise par le guitariste des Wings, groupe de McCartney, et par ses copains des Who : Keith Moon à la batterie et John Entwistle à la basse. On trouve cette version dans l’album solo du chanteur des Who, One Of The Boys, sorti en 1977…