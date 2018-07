Renaud, Passenger & Adele dans 100% Live

publié le 30/07/2017 à 16:01

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

RENAUD - Dès que le vent soufflera (Live Grand Studio 27/05/1996)

CHARLIE WINSTON - Like a hobo (Live Grand Studio 25/02/2012)

RENAN LUCE - La lettre (Live Grand Studio 02/02/2008)

ROGER HODGSON - It's raining again (Live Grand Studio 06/2010)

LOUIS BERTIGNAC - Cendrillon (Live Grand Studio 24/06/98)

PASSENGER - Let her go (Live Grand Studio 08/06/2013)

ROCH VOISINE & CŒUR DE PIRATE - Hélène (Live Grand Studio 30/03/2014)

MURRAY HEAD - Say it ain't so, Joe (Live Grand Studio 27/10/2012)

FREDERICKS, GOLDMAN & JONES - Je te donne (Live Grand Studio Guéret 12/06/1992)

ADELE - Rolling in the deep (Live Grand Studio 29/01/2011)

RITA MITSOUKO - Les histoires d'A. (Live Grand Studio 06/12/1993)

SEAL - I can't stand the rain (Live Grand Studio 16/10/2010)

VANESSA PARADIS - Love hangover (Live Grand Studio 1992)

WILLIAM SHELLER - Un homme heureux (Live Grand Studio 23/10/1991)

JAMES BLUNT - You're beautiful (Live Grand Studio 19/10/2013)

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.