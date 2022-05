Renaud : "Métèque", le nouvel album du chanteur reflète-t-il sa carrière ?

Le sujet du jour. Ce vendredi 6 mai au matin, le chanteur Renaud sortait son nouvel et dix-huitième album baptisé Métèque. À travers les treize reprises qui composent cette sortie, l'artiste donne un nouvel écho à des classiques de la variété française. Un projet qui permet à cet auteur emblématique, d'évoquer ses inspirations et les temps forts qui ont marqué sa carrière. "Ce sont des chansons qui m'ont accompagné toute ma vie", confiait le septuagénaire en devenir, au micro de Steven Bellery lors d'une interview exclusive.

Pourquoi on en parle ? Renaud se voit-il lui même comme un métèque ? Les titres qui composent cet album reflètent-ils la carrière du chanteur ? Quelles sont ses inspirations ?

L'analyse. "La mère écoutait à la maison, plutôt Fréhel, Maurice Chevalier ou Édith Piaf, des voix de la rue, tout simplement, la chanson réaliste. Et c'est cette chanson là qu'il va chanter à ses débuts quand il était au Café de la Gare ou sur les barricades de Mai 68. C'est cette chanson là, qui l'anime. Son père, lui, c'est plus Georges Brassens, qui va devenir un des héros de Renaud, cette chanson plus carrée, plus structurée, plus respectueuse, d'une certaine manière, de la langue française", explique Steven Bellery, journaliste et spécialiste musique à RTL.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

