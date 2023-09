Renaud bientôt papa : le chanteur dément les affirmations d'Hugues Aufray

Non, Renaud et sa compagne Cerise n'attendent pas un heureux événement. Le couple a démenti auprès du Parisien les propos tenus lundi 4 septembre au micro de Pascal Praud sur Europe 1 par Hugues Aufray, ami de longue date de Renaud.



C'est au mariage d'Hugues Aufray, samedi 2 septembre, dans les Yvelines, que la compagne de Renaud, 42 ans, aurait affiché un ventre légèrement arrondi. Questionné par l'animateur au sujet de ce "baby bump", le chanteur de 94 ans a fait savoir que le couple attendait un enfant : "Puisque vous le savez, oui !", a-t-il souligné.

L'interprète de Mistral Gagnant et En cloque est père de deux enfants : Lolita, née le 9 août 1980, issue de sa relation avec Dominique Quilichini. Et Malone, né en 2006, de son union avec Romane Serda.

Sa compagne actuelle, Cerise, s'appelle en réalité Christine. "Elle me suit depuis trente ans, mais on s'est rencontré pour la première fois il y a six ans sur un plateau télé, expliquait alors le chanteur dans le Parisien, au printemps dernier. Elle portait des boucles d'oreilles avec des cerises, inoubliables ! C'est pour cela que je l'appelle Cerise [...] On s'est retrouvé le 12 mai 2022, le lendemain de mes 70 ans. Elle avait demandé mon contact pour m'offrir un cadeau." 1

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info