"Robocop" : pourquoi le film culte a failli ne jamais voir le jour

L'histoire se déroule dans un futur proche à Detroit, aux États-Unis. La police scientifique crée un être particulier pour lutter contre la criminalité : Robocop, contraction de robot et "cop", flic en anglais. Dans la peau du cyborg, l'acteur américain Peter Weller. Au départ, Arnold Schwarzenegger était pressenti pour incarner Robocop. Mais le réalisateur voulait un acteur plus mince et a donc choisi Peter Weller.

Peter Weller s’est préparé pendant plus de cinq mois à son rôle notamment avec un mime. Mais ce qui lui a plu dans Robocop, c’est que c’est un film bien plus profond qu’il n’en a l’air. C’est ce qui fait la particularité de ce film, un film d'action mais aussi "une satire de la société américaine avec une dimension philosophique", explique son réalisateur.

Ce film est une petite révolution du genre. D'ailleurs au début, même son réalisateur, Paul Verhoeven, n'y croyait pas : "La première fois que j’ai eu le script du film, j’ai pensé que c’était stupide. Vous devez savoir que 20 ou 25 metteurs en scène américains avaient refusé le scénario".

C’est grâce à sa femme Martine que Paul Verhoeven a fini par faire le film. C’est elle qui l’a fait changer d'avis : "À ce moment-là j’ai vu le potentiel … au bout d’une semaine j’ai passé un coup de fil pour dire ok, je vais le faire. Et je pense que tout le monde était très surpris parce que c’était très différent du travail que j’avais fait auparavant".

À sa sortie, le film a un succès immédiat et engrange plus de 50 millions de dollars de recettes. Surtout, Robocop rentre dans l’imaginaire commun. Même ceux qui n’ont pas vu le film connaissent son nom et son personnage. Il y aura de nombreux remakes et suites.

