"L'été indien", le tube de Joe Dassin repris l'année suivante par Nancy Sinatra

publié le 31/03/2021

En juin 1975, le groupe Albatros chantait Africa, un morceau en anglais composé par un de ses membres : l’Italien Toto Cotugno. Difficile d’imaginer qu’il n’était pas du tout question d’été indien dans cette version originale, il était question d’un retour à l’essentiel, aux racines, sur la terre africaine…

Ce sont les paroliers Pierre Delanoë et Claude Lemesle qui ont signé le texte, devenu culte, de l’adaptation française L’été indien, au départ pour Claude François, mais il avait raté le rendez-vous avec l’éditeur italien (la légende raconte qu’il dormait et que personne n’avait osé le réveiller de peur d’être viré…). L’adaptation a finalement été confiée à Joe Dassin qui en a fait un des plus beaux parler/chanter de la variété. L’été indien est devenu le tube de l’été 75, Joe Dassin l’a enregistré en italien, en espagnol, en allemand et en anglais. Sa version anglaise Indian Summer a elle-même été reprise, à l’automne 76, par la fille aînée de Frank, Nancy Sinatra. Au côté de Nancy Sinatra, dans le rôle du mâle à la voix grave : son mentor, baryton et compositeur attitré, Lee Hazlewood.



Ils ont souvent joué aux amants mais ils ne l’étaient pas dans la vie. On trouve cette reprise dans une délicieuse compilation double album de Nancy Sinatra, disponible en streaming, et qui sort en vinyle ce vendredi 2 avril 2021.