publié le 31/03/2021 à 12:17

Il était l'un des visages de la bande des Charlots, musiciens et humoristes incontournables des années 60 et 70. Gérard Filipelli est mort à 78 ans a annoncé le journaliste spécialisé Gilles Botineau sur son compte Twitter le 30 mars 2021. Avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Jean-Guy Fechner, Luis Rego et Richard Bonnot, ils oscillaient entre la musique, le cinéma et la parodie.

On les a vus sur grand écran dans Les Bidasses en folie (1971), Les Fous du stade (1972) ou Le Grand Bazar (1973) de Claude Zidi ou encore Les Charlots contre Dracula (1980). Gérard Filipelli était l'un des guitaristes de ce groupe qui assurait les premières de Françoise Hardy Johnny Hallyday ou encore Claude François.

Musiciens de talent, ils ont été qualifiés de "meilleurs musiciens de studio en France" par le magazine Rolling Stones. D'ailleurs, ils ont aussi fait la première du groupe éponyme et peu d'artistes français peuvent s'en enorgueillir.

Disparition de Gérard Filipelli, membre de la célèbre bande Les Charlots. Il avait 78 ans... 😞😢 pic.twitter.com/m8cOcV8P9S — Gilles Botineau (@GillesBotineau) March 30, 2021