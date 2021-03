Découvrez la version de Sting de "Sittin’ On The Dock Of The Bay" d’Otis Redding

Quand Sting nous offre sa version de "Sittin' On the Dock of the Bay" d'Otis Redding

publié le 05/03/2021 à 08:06

On va écouter une des plus belles chansons au monde, Sittin’ On The Dock Of The Bay d’Otis Redding… Au cours de l’été 1967, entre deux concerts, le chanteur américain logeait sur un bateau-hôtel, sur un quai de la baie de San Francisco. Il regardait les bateaux arriver tout en pensant à son parcours : lui, le petit gars de Géorgie, qui désormais voyageait dans toute l’Amérique pour chanter…

Voilà comment est né ce morceau qui aura un succès planétaire et qui touchera tout particulièrement un adolescent anglais. Cet ado, alors âgé de 16 ans, passait ses journées assis sur un quai dans le port de son village. Il regardait les bateaux partir et se disait qu’il devrait faire pareil pour réaliser son rêve de devenir chanteur. Autant dire que la chanson d’Otis Redding l’a envoûté... Cet ado est devenu une star du rock, il s’appelle Sting et l’année dernière, il a enregistré sa version de la chanson Sittin’ On The Dock Of The Bay… Un délicieux moment de flânerie.

On trouve sa version en streaming dans un disque sorti l’an dernier au profit de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Otis Redding, n’a jamais su que cette chanson a fait le tour du monde et est devenue la plus connue de son répertoire. Il est mort dans un accident d’avion à l’âge de 26 ans en décembre 1967, et le titre est sorti un mois après. C’était d’ailleurs la première fois qu’un artiste était numéro un des ventes après sa mort. Et si Sittin’ On The Dock Of The Bay se termine en sifflant, c’est parce qu’Otis Redding n’avait pas eu le temps d’en écrire le dernier couplet...