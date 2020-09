Diana Rigg ("Chapeau melon et bottes de cuir", "Game of Thrones") est morte

The Avengers - Short Skirt, Long Jacket [Emma Peel]

publié le 10/09/2020 à 15:59

L'actrice britannique Diana Rigg, célèbre dans le monde entier pour son rôle d'Emma Peele dans Chapeau melon et bottes de cuir ou encore plus récemment celui d'Olenna Tyrell dans Game of Thrones est morte à l'âge de 82 ans, annonce la BBC ce jeudi 10 septembre 2020. "Elle est morte paisiblement ce matin. "Elle était entourée de sa famille qui a demandé à ce que l'on respecte leur intimité dans ce moment difficile", a fait savoir l'agent de l'actrice.

Grande actrice de théâtre, Diana Rigg qui a passé ses premières années en Inde dans le Rajasthan avant de rejoindre le Royaume-Uni en 1945, a été anoblie par la reine et elle portait donc le titre honorifique de "dame". Sur les planches, elle fait la preuve de son talent dans de nombreux genres mais brille tout particulièrement dans les pièces classiques et dramatiques. Des années 50 aux années 70, elle joue la quasi totalité du répertoire shakespearien.

Le grand public se souviendra d'elle surtout pour ses rôles à la télévision et au cinéma. D'abord dans des rôles de belle plante dans Chapeau melon ou Au service secret de Sa Majesté face à George Lazenby qui vient de remplacer Sean Connery dans le rôle de l'agent 007. Ces rôles et cette période qui l'enferme dans un statut de sex-symbol l’agace profondément. Elle refusera pendant des années de revenir sur ces années qui ont pourtant fait sa gloire.

En 2013, elle réapparaît dans la série monumentale Game of Thrones où elle devient immédiatement un des personnages préférés du public avec ses remarques assassines. La piquante Olenna Tyrell fut son dernier grand rôle.

> LES MEILLEURES PUNCHLINES D'OLENNA TYRELL - Game of Thrones [VOSTFR]