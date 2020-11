AC/DC : découvrez "Heiweh (Highway To Hell)" chanté par Stephan Eicher

publié le 13/11/2020 à 08:08

En ce 13 novembre 2020, jour de sortie du nouvel album du groupe AC/DC, voici un réveil rock’n’roll, sur leur incontournable Highway To Hell, l’autoroute de l’enfer. Ce morceau-étalon du rock, s’est imposé en 1979, dans une année pourtant colorée par YMCA et Born To be Alive.

Le groupe AC/DC avait écrit cette chanson avant d'être connu, ils imaginaient et fantasmaient le rythme infernal d’une tournée mondiale et la vie sur la route, d’où ce titre : Highway To Hell. Leur morceau est devenu un tube en Europe durant l’été 79, et à cette époque-là, à Bern en Suisse, deux frères font de la musique dans la cave de leur père. Ils s’appellent Martin et Stephan Eicher, ils s’apprêtent à monter un groupe punk-rock et ils se jettent sur le morceau d’AC/DC.

14 ans plus tard, on est en 1993, Stephan Eicher vit sa première grande tournée grâce au succès considérable de ses albums solos, et non seulement il repense à ce titre d’AC/DC qui évoque la vie sur la route, mais il enregistre sa propre version de la chanson, en patois bernois sinon c’est moins drôle. Stephan Eicher chante Heiweh, c’est du suisse allemand pour dire Highway To Hell d’AC/DC

> Heiweh (Highway To Hell)

Stephan Eicher se défoule en patois suisse sur Highway To Hell du groupe AC/DC. Il a enregistré cette reprise en 1993 avec ses musiciens, en plein air, au bord de l’eau, en Camargue entre 2 dates de concerts de sa tournée marathon de l’époque. Il avait enregistré plusieurs morceaux dans des lieux improbables, en marge de sa tournée de l’époque, ils sont réunis dans son album Guarda et Passa, sorti en 1994.