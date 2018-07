publié le 26/04/2018 à 13:09

Le Printemps de Bourges bat son plein depuis le mardi 24 avril. Après une soirée inaugurale en compagnie de Véronique Sanson, Catherine Ringer ou encore Juliette Armanet, la deuxième soirée de concerts a été marquée mercredi 25 avril par le retour de L.E.J. Le trio originaire de Saint-Denis avait réservé au festival la primeur de ses nouvelles chansons.



Avec leurs reprises mêlant voix, violoncelle et rythmes électros, le phénomène qui a envoûté internet en 2015 a vendu 350.000 albums et remporté une Victoire de la Musique (révélation scène) l’an dernier. Cette année, Lucie, Elisa et Juliette n’ont joué que des inédits. Chacune a trouvé sa place. Leur alchimie est belle à voir et à entendre et leur univers s’est surtout densifié : une basse, trois violoncelles, et plus de percussions.



Autre formation dans la catégorie "groupes" : Brigitte, qui s'est produit sous le grand chapiteau du Printemps de Bourges. Aurélie Saada et Sylvie Hoarau ont présenté en live leur dernier album Nues, paru en novembre dernier. Elles chantent tout à l’unisson, ce qui crée une forme de redondance sonore, sans aspérité. Mais leur chanson Bus Palladium est un très beau titre.

Foé, un jeune chanteur iconoclaste

Le Printemps de Bourges est aussi un dénicheur de talents. Ce jeudi 26 avril sera l'occasion pour Foé de se produire à L'Auditorium. Après plusieurs premières parties de Vianney, le jeune artiste vient de sortir son premier disque intitulé Îl.

Foé s'inscrit dans le sillage d'artistes comme Tim Dup ou Eddy de Pretto. Décomplexé avec la langue et touche-à-tout avec les styles, le jeune chanteur iconoclaste nous offre un ovni musical inclassable comme premier album.



Qu'ils soient rappés, slamés ou chantés, les morceaux de Foé font mouche avec sa plume tranchante. Une interprétation grave et intense pour ce jeune homme de 21 ans. "Au début quand je m'écoutais, je me disais que je n'avais pas du tout une voix comme les autres". Un phrasé que le chanteur perfectionnera en passant par plusieurs styles de musique comme le rock et le rap.