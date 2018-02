Printemps de Bourges 2018 : un programme éclectique pour célébrer les femmes

publié le 01/02/2018 à 17:47

Près de 500 artistes et des milliers de festivaliers vont se presser à Bourges entre le mardi 29 et le dimanche 29 avril. Deux thèmes serviront de fil conducteur pour cette année 2018 : le futur avec "Rendez Vous Demain !" mais surtout "FEMMES !".



L'actualité a aisément donné le la aux programmateurs. "La thématique des femmes s’est imposée à nous pour cette édition 2018 avec le souhait d’interroger l’interaction forte qui s’exprime entre la musique et l’expression féminine : ses combats, ses oppressions, ses clichés, ses défis, ses victoires, ses regards sur le monde", note l'organisation du Printemps de Bourges.

Catherine Ringer, Véronique Sanson, Raphaële Lannadère, Juliette Armanet, le duo Brigitte, Claire Diterzi ou encore Charlotte Gainsbourg seront quelques unes des grandes voix qui raviront les mélomanes lors du Festival. La musique urbaine ne sera pas en reste avec Orelsan, Damso, Big Flo & Oli ou Lomepal qui occuperont les scènes.

> Juliette Armanet - L'indien Date : 01/02/2018

Côté électro : Rone, Laurent Garnier, Joris Delacroix, Nina Kraviz, Amelie Lens, Irene Dresel. Les amateurs de musique rock ou folk prendront plaisir à écouter Zeal & Ardor, Dream Wife, Alela Diane, Melissa Laveaux et Jeanne Added.



Quelques nouveaux noms de la scène musicale seront aussi présents pour séduire vos oreilles et votre coeur. On compte parmi la liste des invités : Nakhane, Tamino, Isaac Gracie, Angèle, Eddy de Pretto, Calypso Valois, L’Impératrice, Pepite, Clara, Luciani, Lonepsi, Palatine, Tschegue, Foé.

Pour la deuxième année consécutive, les festivaliers pourront assister à un cycle de lectures musicales dans le Palais Jacques Coeur Dani & Emmanuelle Seigner, Marina hands & La Maison Tellier et Sandrine Bonnaire & Erik Truffaz et Marcella Giuliani se relaieront.



Cette année, le festival rendra hommage à Leonard Cohen avec, à la Cathédrale, une création baptisée Hallelujah, oeuvre dirigée par Henk Hofstede des Nits et le Avalanche Quartet.

Présentation de la programmation du Printemps de Bourges 2018 Crédit : Christian Panvert pour RTL