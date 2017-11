publié le 17/11/2017 à 17:36

Un prénom pour deux voix. Brigitte, c’est l’association d’Aurélie Saada et Sylvie Hoarau. Deux femmes aux timbres sensuels, troublants de ressemblance, tant ils se confondent avec harmonie. Le grand public tombe sous le charme suite à leur surprenante reprise de NTM, Ma Benze, en 2010. Depuis, le binôme a sorti un EP et trois disques, non sans un retentissant succès. Le 17 novembre, un quatrième album s’ajoute à leur palmarès : Nues.



En septembre, fut partagé un premier et séduisant aperçu avec Palladium, déjà considéré par un hymne pour toutes celles au cœur brisé. "T’es belle même quand tu pleures, t’as le spleen élégant le blues enchanteur ; Il devait être aveugle et sourd pour être aller faire un tour ; C’est pas la peine de faire semblant je sais qu’on n’est pas des géants ; Viens on pleure on pissera moins". Comme toujours, les paroles du binôme tapent juste, à la fois poétiques et percutantes.



Le reste de la galette est du même registre. Les pétroleuses signent des titres désarmants, probablement puisés à partir d’amours perdues. Un style à qui l’on prête déjà des affinités avec les tauliers du genre, comme Michel Berger ou Véronique Sanson. On peut difficilement faire meilleur compliment.



