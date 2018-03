publié le 02/03/2018 à 16:30

De nombreux artistes français et internationaux sont passés par Le Grand Studio RTL. Et ils ont en tous en commun le fait d'y avoir joué une première fois.



Ce samedi, pour célébrer le lancement de l'édition 2018 du concours "Mon Premier Grand Studio" qui permettra à quatre artistes ou groupes amateurs de se produire dans l'émission du samedi 23 juin dans les mêmes conditions que tous les plus grands artistes invités par Eric Jean-Jean.

Ce dernier vous propose de revivre "les premières fois" dans l'émission de Louane, Juliette Armanet, Christine & The Queens, Vianney, Gauvin Sers, Jain et bien d'autres artistes.



Notre animateur vous propose également de redécouvrir les lauréats 2016 et 2017 du concours "Mon Premier Grand Studio".



En 2016, Nawel Ben Kraiem, Alma Forrer, Tales et Miss América étaient les quatre vainqueurs de la première édition du concours.

Lena Mervil & Friends, Livia, Vilorio et Bassey Ebong ont remporté l'édition 2017 de "Mon Premier Grand Studio"



Un concours qui se déroule en partenariat avec PureCharts.fr, premier site d'actualité musicale en France.

