Aretha Franklin, Beyoncé, Elton John, Adèle... Leurs voix puissantes et leurs chansons cultes ont marqué des générations entières à travers le globe. Le lien empathique entre l'artiste et les auditeurs constitue la connexion la plus élémentaire de la musique, d'après Aretha Franklin. C'est ce même lien que le magazine américain Rolling Stone proclame célébrer grâce à son classement des 200 plus grands chanteurs de tous les temps.

Parmi "les vocalistes qui ont fait notre histoire et ont défini nos vies" se trouvent des personnalités telles que Michael Jackson, Elvis Presley et Nina Simone, dont l'héritage musical est indiscutable. Le classement a été effectué par les rédacteurs du magazine spécialisé, à partir de l'ampleur de l'impact artistique, l'originalité et l'influence musicale des artistes. Tout naturellement, de nombreux fans de Céline Dion s'attendaient à retrouver leur idole parmi cette liste prestigieuse.



Contre toute attente, l'artiste canadienne aux millions de disques vendus brille par son absence au classement des meilleurs chanteurs de musique pop des 100 dernières années. Une exclusion vivement critiquée par les internautes en ligne, estimant qu'il s'agit d'une erreur artistique dantesque. La légitimité du top, qui n'inclut pas d'autres grands noms de la chanson comme Madonna, Judy Garland, Britney Spears ou Bruno Mars, a été vivement contestée.



Face à la controverse bouillonnante, Rolling Stone, qui avait déjà omis Céline Dion de sa liste des 100 plus grands chanteurs en 2008, justifie ainsi son choix : "Gardez en tête qu'il s'agit d'une liste des meilleurs chanteurs, pas des meilleures voix. Le talent impressionne ; le génie transcende".



