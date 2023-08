Polémique Armanet-Sardou : au camping du Grau-du-Roi, "Les Lacs du Connemara" reste une madeleine de Proust fédératrice

Cette semaine en Camargue, RTL vient à votre rencontre en vacances. L'occasion de revenir sur la polémique du moment : Juliette Armanet a donné son avis sur la chanson Les Lacs du Connemara de Michel Sardou, une chanson de droite selon elle, qui la "dégoûte" et dont la musique est "immonde". Les admirateurs de Michel Sardou sont en émoi, ils défendent un sommet de la culture populaire.

Dans un camping du Grau-du-Roi, lors d'une soirée typique, chacun a son bracelet au poignet, permettant de rentrer au camping. Passés quelques verres, mais surtout passée une certaine heure, l'incontournable pour ces vacanciers arrive : Les Lacs du Connemara. La mayonnaise prend instantanément. "Les bons classiques des années 80, je pense que ça fonctionne pour tout le monde, même dans le même groupe, quand on n'a pas les mêmes goûts. Je pense que c'est un classique qui réunit tout le monde", confie une vacancière à RTL. "On devient tous amis alors qu'on ne se connaît pas", explique une autre.

Ce qui est assez frappant, c'est que dans l'audience, ce sont les plus jeunes qui chantent parfois le plus fort. Les plus âgés, eux, applaudissent un "grand classique de fête". Pour les fans, c'est aussi une chanson qui a rythmé les grands événements de leur vie, une sorte de madeleine de Proust. Certains rigolent lorsque la chanson passe, car ils vont se rappeler à des souvenirs qui sont bien à eux. "C'est la chanson où tout le monde se réunit tous ensemble. C'est celle qui rassemble à la fin de la soirée des gens très différents", conclut une vacancière.

