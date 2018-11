publié le 08/11/2018 à 11:48

Ses douze chansons sont toujours aussi bien troussées. Avec la publication de ce nouveau projet musical baptisé Humour et liberté, on constate que Pierre Perret n'a rien perdu de sa verve et de son humour. Son regard sur notre époque est d'ailleurs implacable. Les attentats à Charlie Hebdo ou au Bataclan lui ont notamment inspiré deux chansons parmi lesquelles Ma France à moi.



À 84 ans, Pierre Perret consacre encore la plupart de ses journées à écrire. Une passion qui ne se délite pas avec le temps. "J'ai jamais autant serré les boulons dans l'écriture. Il faut aller à l'essentiel et il n'y a rien de plus difficile que d'aller à l'essentiel justement.(...) L'écriture est une quête ininterrompue depuis tout le temps.(...) Je chanterai jusqu’à ce que j'ai les moustaches en croix.(...) Si un jour j'entends un mec soupirer au premier rang, le lendemain j'arrête tout", a confié l'artiste de 84 ans au micro de RTL.

"Humour et liberté" est le nouvel album de Pierre Perret

Comme à son habitude, il puise dans ses souvenirs pour ses nouvelles chansons. Il rend hommage à sa Mémé Anna et chante aussi la Communale. Il y confesse : "Le calcul mental / J’y entravais queue dalle".

Humour et liberté sort le vendredi 9 novembre 2018. À noter que Pierre Perret chantera au Chambon Feugerolles le 1er décembre prochain et à Lyon le 30 mars 2019.