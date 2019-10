publié le 09/10/2019 à 12:30

Personne n'a oublié l'histoire de Fahim Mohammad: ce jeune bangladais, fuyant les persécutions, arrivé dans notre pays avec son père en 2008, sans papiers, livré à la rue... mais sauvé par son incroyable don pour les échecs et par un coup de fil "culotté" au Premier ministre de l'époque ! Une histoire qui a ému Pierre-Martin François Laval: l'ex Robin des bois a décidé d'en faire le sujet de sa sixième réalisation. Avec Stéphane Bern et toute son équipe, PEF revient sur la genèse du projet, sa rencontre avec Fahim, son envie de parler des difficultés rencontrés par les réfugiés: "Je me dis qu’en leur consacrant un film, ce sera ma façon, sinon de me débarrasser d’un sentiment de culpabilité vis à vis d’eux, de témoigner, à travers leur histoire, sur le sort des demandeurs d’asile qui sont dans leur grande majorité des gens menacés de mort dans leur pays."

L'occasion également pour PEF de nous raconter la jolie complicité qui est née sur le tournage entre l'immense Gérard Depardieu, qui incarne avec beaucoup de tendresse le professeur d'échecs de Fahim et le jeune acteur principal.

Fahim

"Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France."

> FAHIM - Bande-Annonce

Fahim, en salles le 16 octobre, un film de Pierre-Martin François-Laval, avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Mizanur Rahaman...

Le live de La Grande Sophie:

L'artiste nous interprète Une vie, premier extrait de son tout nouvel album (le 8ème !): Cet instant.

La Grande Sophie Crédit : Cet instant

