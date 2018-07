PEF et Théo Fernandez dans A La Bonne Heure

Le vrai ou faux de PEF et de Théo Fernandez

Après Essaye-moi, King Guillaume ainsi que Les Profs 1 et 2, Pierre-François Martin-Laval signe sa cinquième réalisation avec l'adaptation de Gaston Lagaffe ! Pour incarner le célèbre personnage du dessinateur belge Franquin, l'ancien membre de la troupe des Robins des Bois a fait appel à Théo Fernandez, connu du grand public grâce à la saga des Tuche. Le film sortira le 4 avril prochain au cinéma.

"Gaston Lagaffe", de et avec PEF, au cinéma le 4 avril 2018 !

L'histoire : M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

> "Gaston Lagaffe" - Bande-annonce

