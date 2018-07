Pascal Praud : "J'ai pris mes places pour Les Insus"

publié le 29/04/2016 à 09:40

Mercredi 27 avril à Amiens, les ex-Téléphone Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, rebaptisés les Insu, faisaient salle comble à Amiens devant 6.000 personnes. Un come-back du groupe qui fait revivre de beaux souvenirs à Pascal Praud. "Nous sommes en 1979, j'ai 14 ans, je suis en troisième à Nantes, dans un collège où on récite chaque matin le 'Notre père qui êtes aux cieux', avant de commencer à travailler", décrit-il en préambule. "Je ne sais pas si vous imaginez la déflagration dans les cours de récréation quand les ados que nous étions ont entendu La bombe humaine, qui se tient dans la main et dont chacun à le détonateur juste à côté du cœur. Écouter de la musique en ce temps-là c'était politique", se remémore-t-il.



Une époque où Les compagnons de la chanson étaient des stars, tout comme Guy Lux à la télé. Joe Dassin était une idole. Aujourd'hui, la nostalgie de l'époque rejaillit dans le succès absolu des concerts donnés par Les Insus, qui réveillent les souvenirs de plusieurs générations. Celles qui se rappellent que "le bonheur, c'est simple comme un coup de téléphone". Et pour les concerts parisiens du groupe les 8 et 9 juin prochains : "J'ai pris mes places pour Les Insus", confie Pascal Praud.