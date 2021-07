Nolwenn Leroy présente "Brésil, Finistère", sa nouvelle chanson sur RTL

Quatre ans après l'album Gemme et près de trois ans après ses reprises Folk, Nolwenn Leroy est actuellement en studio pour préparer son sixième album de chansons inédites. Un album attendu à l'automne. Le premier extrait s'appelle Brésil, Finistère, une chanson écrite, composée et co-réalisée par Benjamin Biolay. Collaboration inédite pour la chanteuse populaire.

Le Finistère est le département natal de Nolwenn Leroy, clin d'œil à ses racines bretonnes. C'est une chanson d'amour, d'invitation au lâcher-prise, à la confiance en l'être aimé. Des thèmes chers à son cœur comme la mer, l'écologie et le voyage se croisent dans le texte. Musicalement, l'artiste nous emmène ailleurs, dans une ambiance pop chic, féminine et sexy. Ligne de basse et violons colorent ce morceau up-tempo qui fera date dans sa discographie. C'est élégant et c'est estival.

"Cette chanson est née de ma rencontre avec Benjamin Biolay il y a quelque temps. Bien avant le premier confinement, il m'a proposé de faire des chansons avec lui. Cette chanson est la première qu'il m'a proposée et on s'est dit : 'On tient un truc'", démarre Nolwenn Leroy. Le duo décide de la sortir avant l'été, car "elle nous faisait du bien, elle nous faisait danser en studio. Et c'était un peu cette volonté, après tous ces mois difficiles que l'on a vécus, de se rapprocher et de danser", ajoute l'artiste avant de conclure : "On a tous besoin de se rapprocher, de danser, d'être ensemble en ce moment".