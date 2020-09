Prince et Miles Davis réunis pour "Can I Play With You ?"

Prince & Miles Davis - "Can I play with you"

publié le 25/09/2020 à 09:55

Nous vous proposons un document qui est apparu dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020 en streaming : un des 45 morceaux inédits qui accompagnent la réédition du double album Sign O’ The Times de Prince sorti à l’origine en 1987… C’est le dernier des grands disques de Prince, il avait 29 ans, c’était une époque où il était en transe, il travaillait sur 4 disques en même temps. Sa créativité était telle que le label Warner lui avait fait savoir que Miles Davis voulait un titre.

Prince avait donc écrit un morceau intitulé Can I Play With You?, il l’avait enregistré, fait suivre à Miles Davis, qui avait ajouté sa partie de trompette aux studios Capitol de Los Angeles le 1er mars 1986. Il se trouve que le résultat ne collait pas à l’ambiance du disque que préparait Miles Davis, la chanson a donc été laissée de côté. Des copies pirates ont fini par circuler, mais c’est la première fois que la collaboration entre ces deux géants fait l’objet d’une sortie officielle…



Prince et Miles Davis réunis, c’est un des trésors qui accompagnent la réédition en coffret 8CD/DVD de l’album de Prince Sign O’ The Times, 33 ans après sa sortie. Le DVD du coffret est le film du concert que Prince avait donné dans ses studios de Paisley Park, (à l’époque flambant neufs) pour le réveillon du 31 décembre 1987. Miles Davis l’avait rejoint sur scène pour les 14 dernières minutes du show. C’est le seul moment où les deux artistes ont été filmés ensemble.

Miles Davis disait de Prince qu’il était "le Duke Ellington des années 80". Et la légende raconte que Prince répondait aux courriers de Miles Davis en signant "Dieu". Une chose est sûre : on parle là de la rencontre de deux gros ego, ce qui explique qu’ils n’aient pas plus collaboré, c’est bien regrettable...