Pourquoi les tubes de l’été se ressemblent-ils tous ?

Un tube de l'été, vous le savez, est programmé pour ne pas vous lâcher de la voiture au supermarché jusqu'à l'apéro. Et la recette est très souvent la même. Plusieurs ingrédients ressortent à chaque fois et créés cette sensation de "déjà-entendu". Le rythme doit être entrainant avec un refrain facilement mémorisable. Une petite touche exotique ne fait jamais de mal. Il faut aussi réussir à coller avec la mode du moment.

Quand La Lambada a débarqué à l'été 1989, elle a enflammé les dancefloors. Les étés rythmés s'enchainaient avec les mêmes ambiances et surtout, les chorégraphies improbables comme La Macarena. Mais le vrai secret d'un tube de l'été, c'est qu'il rentre facilement dans la tête de vos enfants. Les parents ont eu le titre La Kiffance de Naps dans la tête.

Mais la meilleure explication quant à la ressemblance des tubes de l'été porte un nom : Max Martin. Ce producteur suédois, que vous ne connaissez certainement pas, a placé plus de vingt-cinq morceaux à la tête des charts, de Britney Spears avec Oops..! I Did It Again, à Katy Perry et I Kissed a Girl jusqu'à Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake. Si les ingrédients sont connus, ce n'est pas pour autant qu'on réussira la recette.

