publié le 16/02/2021 à 21:18

Tonton David, l'une des figures françaises du reggae, est mort à l'âge de 53 ans, ont indiqué un de ses enfants et son ancien manager à l'Agence France-Presse. Le chanteur, dont l'origine du décès n'a pas été précisée, s'était fait connaître pour "Peuples du monde" (et sa fameuse intro "Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert/Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir") avec un clip réalise par Mathieu Kassovitz.



Mais le hit de David Grammont, né à Paris et grandi à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), restera "Chacun sa route", titre qui s'était hissé à la troisième place des meilleures ventes en France. Le morceau avait été en outre choisi pour la bande originale du film "Un indien dans la ville", film aux huit millions de spectateurs.

Il était l'un des pionniers du reggae et du dancehall en France, qu'il a notamment fait connaître via le collectif d'artistes Sound System High Fight International, dans lequel il occupait une place importante, aux côtés de Daddy Nuttea.

Ce dernier a d'ailleurs exprimé sa tristesse sur son compte Instagram, dans un post sobre où l'on pouvait lire "R.i.p mon ami", accompagné de plusieurs photos de Tonton David. Ce n'est pas le seul à avoir réagi au décès du chanteur. Sur Twitter, Omar Sy a partagé l'un de ses titres, Le blues des racailles. "Repose en Paix Tonton David. Le blues des racailles ... Toute ma jeunesse", a écrit le comédien.