publié le 23/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 23 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui donne envie aux hommes de redevenir enfant pour être tout le temps dans ses jambes : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui écrit des essais pour répondre à des questions qu’elle se pose et qui ici essaie de répondre à des questions qu’elle ne se pose pas : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui a longtemps servi de boussole dans les avions puisqu’il indique toujours le Nord: JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête à qui les enceintes connectées vous proposent de poser votre question, quand elles ne savent pas répondre: Florian Gazan.



Une Grosse Tête qu’on est obligé de séparer de Florian Gazan, sinon ça ferait un debut de kop: Jean-Luc Lemoine.



Une Grosse Tête qui sera producteur des Kids United dans une soixantaine d’années : Christophe Dechavanne.

