Michel Polnareff sur RTL assure qu'il chantera "en direct de son salon" dans son show "Polnarêves"

Michel Polnareff va bientôt lancer son expérience musicale immersive à partir du 5 mai 2022 au Théâtre Le Palace à Paris. Dans une salle de 1.000 places le chanteur a imaginé "un voyage extraordinaire, conçu autour de ses chansons mythiques". Ce rendez-vous original et particulièrement technologique aura pour titre Polnarêves. Un titre qui fait écho à la 9e piste de l'album de l'artiste sorti en 1974.

"On a prévu un piano-voix à distance. C'est pas du streaming, c'est vraiment en direct, d'une durée de 45-50 minutes, en direct de mon salon, absolument !", révèle Michel Polnareff au micro de RTL. Le piano-voix est toujours un risque pour un artiste tant la justesse et l'émotion brute sont au cœur du dispositif. Est-ce que cela fait peur au chanteur ? "Non, ça ne me fait pas peur parce que je suis habitué à ça depuis toujours. Sauf que je ne le fais jamais en public", remarque-t-il.

Michel Polnareff va chanter, mais il va aussi interagir avec les spectateurs. "C'est ce qui est prévu et c'est pour ça que la technique doit être très, très, très subtile. Parce qu'il faut effectivement que je sois loin et près, que je sois conscient des réactions et que je puisse jouer avec le public parce que j'adore ça". Beaucoup d'artistes s'amusent désormais avec la technologie qu'ils embrassent pleinement, avec les hologrammes par exemple comme les artistes du groupe suédois ABBA. Michel Polnareff va-t-il apparaître de la même façon face aux spectateurs ? "Non. Je serai là à travers des écrans à 360 degrés de chez moi, dans les 360 degrés du Palace."