Meat Loaf, le rockeur américain ("Bat Out of Hell", "The Rocky Horror Show") est mort

C'est une légende américaine qui vient de nous quitter. Michael Lee Aday alias "Meat Loaf" est mort ce 20 janvier 2022 à l'âge de 74 ans. Ses proches ont annoncé la nouvelle sur le compte Facebook officiel du chanteur et acteur né à Dallas au Texas. Il est devenu célèbre pour sa voix puissante et ses prestations très théâtrales au théâtre sur scène et aussi dans ses clips.

Son album Bat Out of Hell sorti en 1977 est l'un des albums les plus vendus de tous les temps avec 43 millions d'exemplaires distribués. On y trouve notamment le titre Paradise by the Dashboard Light. Il a aussi été l'un des visages et l'une des voix de la comédie musicale culte de Broadway The Rocky Horror Show en 1973, adapté en The Rocky Horror Picture Show au cinéma en 1975. Il y jouait le personnage d'Eddie.

"Nos cœurs se brisent alors que nous apprenons la disparition de l'incomparable Meat Loaf. Il est mort entouré par sa femme Deborah, ses filles Pearl et Amanda et ses amis les plus proches, explique le petit texte sur le réseau social. Il a vendu plus de 100 millions d'albums sur une carrière qui a duré plus de six décennies. Il a joué dans 65 films dont Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show ou Wayne's World. Bat Out of Hell est toujours l'un des 10 albums les plus vendus de l'histoire."