Metallica : comment Zégut a immortalisé le concert du groupe à l'Espace Balard

Nous sommes en 2020 et le groupe Metallica a une actualité plutôt chargée : du matériel pour un nouvel album, des d'archives a partager sur les réseaux, une collaboration pour Disney avec James Newton Howard (connu notamment pour les B.O. de Pretty Woman, King Kong, Batman, Hunger Games etc). Mais cet épisode de Memories by Zégut commence en 1983, l'année du début de l'histoire du groupe en France.

Nous sommes donc en juillet 1983 et comme à son habitude Francis Zégut passe beaucoup de temps avec un sac en plastique dans la main droite pour trouver des pépites dans des magasins spécialisés, des vendeurs de vinyles. À l'époque pas de numérique, pas de CD, seulement des 33 tours ou des 45 tours voir des maxi 45 tours.

Et en fouillant les bacs, l'animateur tombe sur sur un import du Kill 'Em All, le premier album de Metallica. Il rentre l'écouter à la radio et tombe sous le charme. On est loin des codes du hard-rock ou du heavy metal de l'époque. Les accords de guitare sont différents, les riffs sont plus syncopés, et tout cela est joué très vite. Bref c'est nouveau et ça s'appelle le "thrash". Il s'empresse de passer des titres de cet album dans son émission Wango Tango de WRTL, "l'émission des sculpteurs de menhirs" sur RTL. Et effectivement ça "repeint le béton en couleurs" car le standard est submergé d'appels d'auditeurs se demandant d'où sort cet OVNI musical ?

Le mythique concert de Metallica à l'Espace Balard

Le 9 février 1984, RTL enregistre un concert de Venom à l'Espace Balard. Le camion d'enregistrement habituel est sur un autre événement c'est donc un "camion à patates" avec un plateau et des bâches sur les côtés qui se retrouve près de la scène avec à ses commandes Claude Bardon, ingénieur du son. Les balances sont faites pour Venom et il vient voir Francis Zégut en lui demandant s'il doit enregistrer la première partie du concert avec un groupe inconnu : Metallica. La réponse de Francis Zégut est immédiate "enregistre bon dieu enregistre" !

Durant ces deux dernières décennies, le groupe de San Francisco est devenu énorme. Il a redéfini les contours de la musique métal et a influencé nombre de jeunes groupes. Il faut attendre 2015 et la sortie du coffret Wango Tango pour que cet enregistrement du concert de Balard en 84 ne revienne rôder dans les parages. En préparant la tracklist du coffret, l'animateur de RTL2 envoie un mail à Peter Mensch, le manager de Metallica, lui demandant l'autorisation pour un morceau.

La réponse ne se fait pas attendre : 'Pourquoi pas" mais surtout elle s'accompagne d'une remarque, le groupe va sortir un coffret autour de son premier album et demande si par hasard il n'a pas de sons susceptibles de figurer dans les bonus. Francis Zégut pense immédiatement au concert de 1984, l'envoie à Peter Mensch qui lui répond positivement peu de temps après. C'est ainsi que ce premier concert de Metallica en France enregistré par RTL figure en double vinyle dans le coffret Kill 'Em All sorti en 2016 et qu'un titre de Metallica figure bien dans le coffret Wango Tango de 2015.

