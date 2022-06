Mariah Carey accusée d'avoir plagié son célèbre tube "All I Want For Christmas Is You"

Lorsque les fêtes de fin d'année approchent, une chanson refait immédiatement surface. L'incontournable All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey est en effet un tube qui ne cesse d'être écouté depuis près de trente ans. Néanmoins, la chanteuse est désormais attaquée par un artiste qui l'accuse de violation des droits d'auteur.

Le plaignant, Andy Stone, a ainsi affirmé dans une plainte déposée ce vendredi 3 juin en Louisiane, avoir co-écrit et enregistré une chanson du même nom en 1989, sans avoir jamais donné la permission de l'utiliser. Il réclame la coquette somme de 20 millions de dollars de dommages et intérêts à la chanteuse, dont le titre est quant à lui sorti en 1994. Il l'accuse notamment d'avoir "engagé consciemment, volontairement et intentionnellement une démarche visant à violer" son droit d'auteur.

La chanson du plaignant, enregistrée avec son groupe Vince Vance and the Valiants, a connu un succès modéré, mais porte le même nom que le tube de Mariah Carey. La mélodie et le texte entre les deux chansons sont néanmoins différents. Andy Stone reproche cependant à la chanteuse, d'avoir cherché à "exploiter la popularité et le style unique" de son titre, créant par là de la "confusion". Le tube de la chanteuse de 53 ans s'est par ailleurs vendu à 16 millions d'exemplaires et il aurait, à lui seul, rapporté quelque 60 millions de dollars à Mariah Carey en trois décennies.

