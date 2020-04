Madonna : comment est né "Music", le tube qui a fait danser la planète

publié le 01/04/2020 à 06:35

Madonna a toujours su s’entourer et sentir le vent changer. Elle a bien souvent précédé les modes, en les créant elle-même. Et en 2000 elle avait envie de danser, après son Frozen et la période d’introspection de Ray of Light.

C'est en écoutant une maquette du producteur Mirwais, l'ex-guitariste du groupe parisien Taxi Girl, alors inconnu du grand public, qu'elle a eu l'idée de travailler avec ce DJ talentueux de la French Touch naissante.

Mais où Madonna a-t-elle trouvé l'inspiration pour le thème de son morceau, des gens qui se mélangent quelles que soient leurs origines grâce à la musique ? D’un concert de Sting à New York ! Ce soir-là, la salle est poliment enthousiaste aux nouvelles chansons de Sting qui est en pleine période de Brand New Day… Et l’énergie change d’un coup quand il se met à jouer les anciens titres de Police.

La chanteuse américaine se rend alors compte que les gens se rapprochent de la scène, se donnant presque la main et Music est né. L'album festif et efficace qui en résultera relancera la carrière de la Madone en restant 1 mois numéro 1 aux USA, et se vendra à 4 millions d’exemplaires dans les 10 premiers jours.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Pop Rock Collection. Chaque mercredi, Carole Vega, animatrice à RTL2, vous dévoile les coulisses des plus grands titres pop-rock qui vous accompagnent depuis toujours.