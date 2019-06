publié le 14/06/2019 à 08:45

36 ans après son premier disque sobrement baptisé Madonna, la reine de la pop a dévoilé son dernier album Madame X, vendredi 14 juin 2019. Avec quatorze albums au compteur, la star américaine confirme un succès grandissant à chaque sortie. Mais quel est son secret ?





"Je change constamment et je prends des risques. Je me force à sortir de ma zone de confort", explique Madonna au micro de RTL. "Je connais mes faiblesses et je sais quelles sont mes forces. Je ne dis pas que je suis la meilleure en tout mais je sais que j’ai quelque chose à dire, je suis douée pour plusieurs choses : je suis bonne communicante, je suis une bonne professeure et aussi une bonne élève", conclut-elle en un sourire.



La chanteuse de 60 ans sera en résidence dans la salle parisienne, Le Grand Rex en automne 2019, les 18, 19, 20, 22 et 23 février 2020. Les premiers billets seront mis en vente à partir du mardi 28 mai, 10 heures. Préparez votre porte-feuille, les prix des places varieront de 84 à 386,50 euros.

Madame ¿ is getting ready. For an exciting week............... ¿¿. Album drops June 14th #madamex pic.twitter.com/FZSmHlfFaH — Madonna (@Madonna) 10 juin 2019