Madonna annule deux dates de sa tournée européenne en raison d'une blessure

publié le 01/02/2020 à 17:26

C'est un véritable coup dur pour de nombreux fans de "The Queen of Pop". Madonna a en effet annoncé, ce vendredi 31 janvier, qu’elle était contrainte d’annuler de nouvelles dates de sa tournée "Madame X", en Europe. Les concerts qui devaient se tenir les mardis 4 et 11 février au Palladium, à Londres, n’auront donc pas lieu.

La chanteuse de 61 ans, qui avait déjà annulé des concerts à Lisbonne ainsi que le premier de sa série londonienne, a annoncé la nouvelle à ses admirateurs sur son compte Instagram. Sur une photo où elle se prend la tête dans les mains, elle explique "faire trois concerts à la fois est trop pour [son] corps, et [ses] médecins insistent pour qu'[elle] prenne un jour de repos après chaque concert".

Elle estime également que "c'est un miracle si j’ai tenu jusque-là, mais c’est surtout parce que j’ai six heures de rééducation par jour. Trois heures avant le spectacle, et trois heures après, avec plusieurs soins". Attendue à Paris du jeudi 20 février au mercredi 11 mars, l'Américaine aura besoin d'un prompt rétablissement pour tenir son rang dans la capitale française.