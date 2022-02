Louise Attaque invite ses fans à son anniversaire : "On va jouer 6 fois dans la journée"

Louise Attaque revient pour célébrer les 25 ans de son premier album ! Le groupe a annoncé à RTL en exclusivité, le programme des festivités à commencer par un cadeau : Louise Attaque va chanter en intégralité son premier disque. Non pas dans une tournée anniversaire mais sur une seule scène et une seule journée ! Ce sera le mardi 26 avril et ça sera totalement gratuit.

"La philosophie de l'anniversaire c'est d'inviter les gens, explique le chanteur. Ce sont des concerts gratuits, on va s'installer une journée dans une salle parisienne qui s'appelle l'Élysée-Montmartre avec un dispositif particulier, une scène centrale pour qu'on soit au plus près des gens et qu'on soit tous ensemble".

"On va jouer 6 fois dans la journée, à 19h il y aura un concert sur les réseaux, un livestream. c'est gratuit mais sur inscription", notent Gaëtan Roussel et Arnaud Samuel, le violoniste au micro de RTL.

Louise Attaque était né grâce à la scène. Ils vont réinterpréter ses 14 titres dans l'ordre de la tracklist originelle. Gaëtan Roussel et ses acolytes s'appelaient à l'origine Caravage. C'était plus électrique et en anglais. Un musicien est parti. Le groupe s'est disloqué. Le cahier des charges a changé. Louise Attaque est né. Atmosphériques, un label indépendant les repère. L'album paraît en avril 1997. Le succès est colossal : 3 millions d'exemplaires vendus. Le disque sera réédité le 15 avril prochain, en vinyle notamment.