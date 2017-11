Séduction animale et Aretha Franklin dans La Curiosité

publié le 10/11/2017 à 13:00

Première partie : La séduction animale

Danse, chant, conversation, travestissement ou encore maquillage, quelles sont les parades de séduction des animaux ?

On apprend à séduire comme une bête avec l'auteur scientifique et réalisateur de documentaires Jean-Baptiste de Panafieu.



à lire : Séduire comme une biche publié aux éditions Salamandre

Séduire comme une biche

Deuxième partie : Portrait d'Aretha Franklin

> Aretha Franklin fait pleurer Barack Obama

On rencontre Aretha Franklin, la reine de la Soul music avec Gilles Pétard.



à écouter : le nouvel album d'Aretha Franklin A brand new me, enregistré avec le Royal Philarmonic Orchestra.



A brand new me

à lire : L'odyssée de la soul et du rnb publié aux éditions Hors Collection



L'odyssée de la soul et du rnb

Motown Soul & Glamour paru aux éditions du serpent à plumes



Motown Soul & Glamour