Frank Sinatra, l'homme qui ne se trouvait pas beau

publié le 05/05/2018 à 15:00



Toute sa vie Frank Sinatra a porté des cicatrices. D'abord, une trace partant du coin de la bouche et glissant sur sa joue, souvenir d'une naissance douloureuse au cours de laquelle lui et sa mère ont failli mourir. Puis une profonde balafre sur le cou, vestige d'une opération chirurgicale ratée...Enfin, des trous sur son visage, causés par un acné précoce.



Les cicatrices de l'enfance, toute sa vie, Frank Sinatra les aura cachées sous des foulards et des couches de fond de teint. Surnommé Scarface sur les bancs de l'école, il se trouvait monstrueux. N'aimait pas son visage qui allait pourtant séduire les plus belles femmes et être le plus connu de la planète.

Francis Albert Sinatra, immédiatement appelé par son diminutif, Frank, a grandi à Hoboken, dans le New Jersey, près de New York...A l'époque, c'est a villle qui accueille les immigrants italiens. Il est le fils unique de Marty Sinatra , un ancien boxeur sicilien devenu pompier...Et de la brune et fine Natalie Garavante, surnommée Dolly, qui est l'une des plus jolies voix du quartier.

Les chansons fredonnées par sa mère sont les premières qui vont inspirer Frank Sinatra...La radio qu'il écoute dans sa chambre va continuer à le bercer, des airs d'opéra, des big bands ou encore le crooner du moment, Rudy Vallée. A 16 ans, il sait qu'il sera chanteur en allant assister à un concert de Bing Crosby...La voix chaude et chaloupée du crooner transporte...Bing Crosby, qui a une dizaine d'années de plus que lui, sera son modèle...