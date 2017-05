Olivier Bourdeaut : "La fille de Nina Simone m'a demandé une dédicace"

publié le 15/05/2017 à 10:34

De Buenos-Aires à Bogota, l'auteur Olivier Bourdeaut est invité partout depuis la sortie de son roman, En attendant Bojangles, révélation de l'année 2016. Avec l'autodérision qui le caractérise, l'écrivain est dans "une euphorie perpétuelle, une grande joie" mais aussi "une précipitation permanente". "Je trouve ça incroyable de constater que des gens se déplacent à Bogota pour écouter mes bêtises et me poser des questions, je trouve ça assez vertigineux, avoue Olivier Bourdeaut. C'est pour ça que j'appelle ça une farce, c'est toujours très bizarre."



Cette "farce" a séduit 300.000 lecteurs. Un succès qui a généré une foule de rencontres et d'anecdotes, comme celle, particulièrement émouvante d'un vieux monsieur lors d'une séance de signature dans une librairie. En attendant Bojangles raconte avec tendresse, fantaisie et poésie, la vie d'une famille touchée par un drame, celui de la folie de la mère. "Un charmant monsieur tournait autour de moi en attendant que la librairie ne se vide. Il m'a dit avoir été bouleversé par mon roman, que son père était fou [...] et il m'a remercié d'avoir mis en exergue la poésie qui peut se dégager de la folie", confie l'auteur.

La fille de Nina Simone est venue un jour se faire dédicacer mon livre. Olivier Bourdeaut





Des rencontres émouvantes donc, mais aussi d'autres plus inattendues, voire embarrassantes. "Une dame d'une soixantaine d'année est venue me faire des avances sexuelles et me caresser le bras, c'était très particulier", révèle ainsi Olivier Bourdeaut.

Le titre de son roman En attendant Bojangles fait référence à une chanson interprétée par Nina Simone. Et la réalité a rejoint la fiction. "Il s'avère que la fille de Nina Simone est venue un jour se faire dédicacer mon livre. C'est l'incarnation du délire que je vis actuellement. Pour moi Nina Simone, c'était une étoile au sens propre comme au sens figuré, c'était une star incroyable. Et tout d'un coup on se retrouve à dédicacer un roman pour sa fille."

La nouvelle vie d'Olivier Bourdeaut

Olivier Bourdeaut est également revenu sur le Grand Prix RTL-Lire, qui a récompensé En attendant Bojangles. Une confidence poignante de l'ancien cancre qu'il a été, un souvenir très fort partagé avec son père.

"J'étais très heureux que mon père assiste à mon envol avant de décéder. S'il était parti un an avant, je pense qu'il serait parti un peu angoissé de me voir piétiner dans la vie."



Le roman d'Olivier Bourdeaut va donc connaitre une seconde vie avec sa sortie en poche chez Folio. Un premier tirage de 200.000 exemplaires, des ventes qui démarrent en flèche : la réussite commerciale s'accompagne de revenus substantiels pour l'auteur qui n'avait vécu jusque-là que de petits boulots.



Mais qu'a changé l'argent dans la vie d'Olivier Bourdeaut ? "Déjà, j'ai remboursé mes terribles petites dettes. Ensuite, j'ai ce luxe de pouvoir aider les gens, j'aide les gens et je n'ai pas beaucoup de temps de dépenser mon argent, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs." Des confidences du lucide Olivier Bourdeaut. Son prochain roman est terminé, il paraîtra le 7 janvier 2018.