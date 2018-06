et La rédaction numérique de RTL

Printemps 1945. Mihail Sebastian traverse la rue, à Bucarest. Un camion russe dont les freins ont lâché le percute de plein fouet. Ses obsèques réuniront tout ce qu’il reste de l’intelligentsia roumaine, laminée par dix ans de terreur fasciste et antisémite. Depuis 1935, Eugenia a partagé le lit, sinon le cœur, de l’écrivain juif Sebastian, qui a vécu comme une taupe pour échapper aux rafles.



C’est Eugenia qui raconte la splendeur de Bucarest avant le cataclysme, la vie intellectuelle foisonnante, puis la montée des périls, la création des Légionnaires entièrement dévoués à Hitler, le maréchal Antonescu au pouvoir jusqu’à l’effroyable pogrom de Iasi en juin 1941 : au moins 13.000 juifs massacrés. Une goutte d’eau à l’échelle de ce qu’est devenu l’abattoir européen. Elle raconte la veulerie des hommes, le renoncement des élites et les liens familiaux brisés. Mais aussi le devoir d’informer car c’était son métier. Un jour, elle croise un certain Malaparte, journaliste italien sur le front Est. "Il faut écouter les bourreaux, dit-il; car les victimes émeuvent mais elles ne nous donnent pas les clés de la haine".

Et parmi tous ces petits hommes lamentables émergent, au fil des pages, quelques figures lumineuses. Un consul italien qui sauve les Juifs, au risque de sa vie. Ou le prince Bibesco qui, au cœur de la guerre, déclare en public : "J’aime passionnément les Juifs car ils éloignent l’horizon. Ils incarnent la diversité culturelle et l’immensité du monde quand partout nous nous heurtons à de petits patriotes à béret basque et chemise verte, brune ou noire dont le grand rêve semble se résumer à nous faire marcher au pas au son de leurs sinistres fanfares".

Tout cela fait un grand livre; un très grand livre. Le premier que je lis de Lionel Duroy, mais sûrement pas le dernier. 500 pages de bout en bout enthousiasmantes et magnifiquement écrites. Hors polar, c’est ce que j’ai lu de meilleur depuis une bonne année.

Eugenia, de Lionel Duroy, est publié aux éditions Julliard.