Le concert des Vieilles Canailles va enfin sortir en albums et en DVD. Les fans des trois légendes de la chanson française peuvent d'ores et déjà noter la date sur leur calendrier : ce sera pour le 8 novembre.

Cet enregistrement immortalise une série de concerts exceptionnels rassemblant Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Leurs maisons de disques ont choisi la captation du spectacle du 24 juin 2017 à l'AccorHotels Arena de Paris Bercy (et non pas la série de shows de novembre 2014, ce qui était l'un des espoirs de certains fans), c’est-à-dire l’un des tout derniers shows de Johnny… Un concert particulièrement émouvant pour le public et les fans du Taulier.

Ce concert avec ce big band de 22 musiciens comptera 22 tubes. Il sera disponible en double-CD, deux CD + DVD, triple vinyle ou encore coffret collector. Il est déjà disponible à la précommande.

