publié le 20/04/2018 à 08:30

La sortie de cette 10ème compilation "LES NOCTURNES - 45 ANS DE POWER-PLAY", nous donnent légitimement le droit de nous interroger sur ce terme anglo-saxon qui rythme les émissions de nuit depuis 4 décennies et demie.

Voici ce que déclare Georges Lang à ce sujet dans le livret de ce coffret de 4 CD proposant 73 titres :

Le coffret des 45 ans des Nocturnes de Georges Lang

"Au début des Nocturnes, notre studio à la Villa Louvigny se trouvait juste en face du studio de Radio-Luxembourg en langue anglaise. La plupart des DJ's venaient des radios pirates et ils étaient de grosses vedettes au Royaume-Uni. Ils me faisaient rêver lorsque je les regardais travailler à travers les vitres qui nous séparaient. Je suis très vite devenu proche de l'un d'entre eux. Sa voix faisait trembler les membranes des enceintes de studio.

Son nom : Bob Stewart, originaire de Liverpool, sa voix était exceptionnelle. Rien d'étonnant qu'on lui ait demandé de l'utiliser pour quelques-uns des plus beaux jingles de 208 (prononcer "Two 0 Eight"). Cette deuxième appellation de la station anglaise de Radio-Luxembourg était en fait leur longueur d'onde sur la AM.

Et quand j'ai entendu pour la première fois le jingle du Power-Play, je suis tombé immédiatement raide-dingue de ces 3 secondes de son. La voix de Bob d'abord, le slogan "Power-Play" ensuite, et l'explosion enfin. Inutile de dire que j'ai immédiatement demandé au station-manager anglais de l'époque l'autorisation d'utiliser ce jingle pour les Nocturnes du service français de RTL.

C'est ainsi que très rapidement, nos émissions entre minuit et 3 heures du matin ont été ponctuées par ce gimmick d'une puissance rare. Le Power-Play dans les Nocturnes, c'est le titre-phare de l'émission, c'est celui qui revenait une fois par heure lorsque nous allions jusqu'à 3h du matin pendant 42 ans.

La plupart du temps, le Power-Play était une nouveauté, mais il nous est arrivé, de temps à autre, de ressortir des titres antérieurs au démarrage des Nocturnes pour leur donner une seconde vie. Au cours de ma carrière, on m'a souvent rapporté que certains de nos auditeurs courraient chez leur disquaire le lendemain d'une émission pour acheter le titre qu'ils avaient entendu 3 fois la nuit précédente. Et ces disquaires étaient souvent pris de court, car nous avions souvent une certaine avance sur les sorties de disques officielles. Nous achetions fréquemment vinyles et CDs dans des magasins de disques Luxembourgeois fournis directement par les USA, l'Angleterre, l'Allemagne ou même la Belgique.

Georges Lang dans son ancien studio des Nocturnes, au 22 rue Bayard Crédit : Kervin Portelli

Rappelons que Les Nocturnes ont été diffusées pendant 28 ans depuis les studios installés au Grand-Duché. Et je voudrais saluer au passage les disquaires qui nous ont beaucoup aidés dans l'acquisition de disques susceptibles de nous offrir des Power-Play pour nos émissions : Plake Buttek devenu CD Buttek à Luxembourg, Champs-Disc et le Virgin Megastore des Champs Elysées sans qui Les Nocturnes n'auraient pas diffusé sur l'antenne de RTL ces fabuleux Power-Play bien avant les autres radios.



Alors, bien évidemment, lorsqu'il s'est agit d'envisager une nouvelle compilation pour saluer les 45 ans des Nocturnes, l'idée d'associer l'expression Power-Play à l'appellation de ce coffret s'est tout naturellement imposée. J'ai ressorti les fameux "Cahiers des Power-Play", véritables bibles de l'émission ou chaque animateur notait scrupuleusement le titre qu'il choisissait pour l'émission qu'il animait. Un rapide calcul permet d'évaluer à plus de 15.000 titres les Power-Play qui ont ponctué l'émission pendant 45 ans. Et pour cette compilation, nous n'en avons retenu que 73, 73 comme l'année qui a vu le démarrage des Nocturnes de RTL, il y a 45 ans.