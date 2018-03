La dernière émission des Nocturnes depuis la rue Bayard

publié le 23/03/2018 à 16:44

On ne compte plus les nuits qu'il a animé pendant toutes ces années à RTL. Toutes ces nuits rythmées par ses programmations musicales empreintes de ce qui se fait de mieux depuis les années 60.

Pour marquer la fin de la diffusion des Nocturnes depuis les studios du 22 rue Bayard, entouré de ses collègues et amis, Georges Lang tenait à rendre hommage à ce lieu mythique avec une émission spéciale de 0h00 à 3h00.

Revivez ces trois heures d'émissions avec lui mais aussi Sam Bernett, Eric JeanJean, Anthony Martin, Laurent Boyer et tous ceux qui étaient présents hier soir en studio.

DIRECT - La dernière des Nocturnes avec @GeorgesLangRTL depuis les studios du 22 rue Bayard ¿¿ https://t.co/LSudPZLr4f ¿¿¿¿ pic.twitter.com/hivVjdEh1S — RTL France (@RTLFrance) 23 mars 2018

> The Last DJ - Tom Petty & The Heartbreakers

Il vous donnera désormais rendez-vous pour La Collection, Les Nocturnes et WRTL Country depuis les studios de Neuilly