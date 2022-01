Les Enfoirés : découvrez "Il y aura toujours un rendez-vous", leur nouvel hymne

Après le titre Maintenant l'hymne de 2021 des Enfoirés, écrit par Slimane, la troupe qui défend les couleurs et les actions des Restos du Cœur vient de dévoiler Il y aura toujours un rendez-vous ce 10 janvier 2022. Cette chanson originale a été écrite et composée par Jacques Veneruso (auteur-compositeur pour Céline Dion, Patrick Fiori, Yannick Noah, Florent Pagny, Garou...) et enregistré et mixé au studio Hauts de Gammes par Thierry Blanchard.

Pour l'heure, aucun clip n'a été dévoilé. La pochette qui illustre le single Il y aura toujours un rendez-vous, est une photographie prise par l'astronaute français Thomas Pesquet depuis la station spatiale.

Comme l'an dernier, et toujours à cause de la pandémie, le concert des Enfoirés se tiendra, mais sans public. L'enregistrement est prévu fin janvier à l'Aréna à Montpellier. TF1 diffusera ce spectacle vers le mois de mars. Un show qui sera également disponible en double DVD et double CD. Une nouvelle occasion de soutenir l'association.