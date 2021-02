VIDÉO - Les Enfoirés dévoilent le clip de "Maintenant", leur hymne de 2021

publié le 15/02/2021 à 15:00

Les Enfoirés de 2021 ont leur nouvel hymne. Le clip de Maintenant a été dévoilé ce 15 février sur les réseaux sociaux de l'association et aimé déjà plus d'un million de fois. Maintenant a été écrit par Slimane (et composée par Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah). Tous les bénéfices de ce titre iront au profit de l'association. On y reconnaît les voix de Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amir, Soprano, Nolwenn Leroy, Claudio Capeo, Vitaa...

Pendant plus de 3 minutes, Maintenant raconte les engagements de Coluche, des bénévoles et des Enfoirés pour les Restos du Coeur depuis des années. Les portraits des artistes se succèdent et c'est Vitaa et Patrick Bruel qui démarrent le titre avec "On en fait des erreurs dans ce monde qui crie / On veut toucher la lune pour se mettre à l'abri", avant que n'arrive Vianney expliquant : "On ne connaît même plus le nom de nos voisins".

Le refrain porté par les voix de tous les Enfoirés et des rythmes entraînants pourrait donner des frissons à certains et certaines. Le clip rend hommage aux bénévoles qui continuent de tout donner pour que les Restos du Coeur fonctionnent malgré le couvre-feu et après deux confinements. Plus que jamais, cet appel à la solidarité doit être entendu car "aujourd'hui encore, on n'a pas le droit, ni d'avoir, ni d'avoir froid".