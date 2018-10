Le nouveau prodige du piano dans L'Heure du Jazz

publié le 08/07/2018 à 18:03

Beaucoup de musiciens de jazz reconnaissent que l'on n'a encore jamais vu ça ! Joey Alexander est le nouveau phénomène du piano. Ce garçon qui vient d'avoir 15 ans a grandi sur l'île de Bali, avant de rejoindre New York, où il vit désormais avec ses parents, afin de mener sa carrière. Les musiciens qui l'ont accompagné découvrent chez lui une maturité inouïe. On a déjà vu par le passé de nombreux prodiges de précocité dans la musique. Mais Joey ajoute à sa technique phénoménale une sensibilité, une imagination, un swing, et une autorité qui font de lui un cas unique, et presque inexplicable.

Il vient de produire déjà son quatrième album ("Eclipse"), qui fait entendre encore une progression supplémentaires dans son si jeune parcours.

Joey Alexander est en live dans l'Heure du Jazz sur RTL, ce soir à 23 heures.



Dimanche prochain l'Heure du Jazz prend ses quartiers d'été à Juan les Pins pour le 58ème Jazz à Juan

La programmation musicale

En live dans le Grand Studio :

- Joey Alexander . Bali

- Joey Alexander . « Faithfull »

- Joey Alexander . « Time Remembered » (Bill Evans)

Programme choisi par Joey Alexander

- Aretha Franklin. « What A Friend We Have In Jesus »

- John Coltrane. « Moment’s Notice »

- Beatles. « Blackbird »

- Joey Alexander. « Fourteen"

