publié le 11/02/2019 à 03:10

Les photographes étaient prêts à immortaliser les plus belles tenues de stars pour la 61ème cérémonie des Grammy Awards dans la nuit du dimanche au lundi 11 février 2019. Les amateurs garderont à l'esprit plusieurs pièces particulièrement spectaculaires : l'immense chapeau blanc de Jennifer Lopez, le haut rose bonbon croisé de Kylie Jenner, la robe argentée de Lady Gaga et l’incroyable robe de Cardi B. Reprenant la forme d'un gigantesque coquillage, la rappeuse a pris des allure de nouvelle Vénus dans une robe noir et rose pâle.



Les artistes féminines étaient présentes en force pour cette cérémonie, cinq sur huit nominés pour "l'album de l'année", dans des genres très variés : Cardi B, la chanteuse rock-folk Brandi Carlile, l'exploratrice électro-pop Janelle Monae, la prodige du R&B H.E.R. et la chanteuse country Kacey Musgraves... La popstar Lady Gaga était quant à elle sélectionnée dans cinq catégories, dont deux pour Shallow. Et dans la catégorie de la "révélation de l'année", très suivie, six sur huit sont des femmes. Au total, pas moins de 84 récompenses ont été décernées, pour certaines dans des catégories parfois assez déconcertantes ("meilleur album au son immersif", "meilleur livret d'accompagnement d'album"...).