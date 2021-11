La chanteuse Catherine Ringer victime d'un malaise sur scène

Catherine Ringer a fait un malaise ce jeudi 25 novembre sur la scène du Forum de Liège en Belgique, où elle revisitait le répertoire de son groupe Les Rita Mitsouko. Après trois titres, la chanteuse s'est effondrée. Les images impressionnantes de cet incident, que nous avons choisi de ne pas diffuser, ont été postées sur les réseaux sociaux par un spectateur.

Dans cette vidéo, on peut voir Catherine Ringer s'écrouler sur la scène et se relever après quelques secondes en disant qu’elle ne pouvait plus chanter. Les lumières de la salle se sont alors rallumées et le concert a été annulé. Les spectateurs ont été invités à rentrer chez eux.

Contacté par RTL, l’entourage de la chanteuse de 64 ans se veut rassurant et assure qu'elle subit une "grosse fatigue" après plusieurs concerts, notamment à l’Olympia à Paris les 20 et 21 novembre dernier.